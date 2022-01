Mit dabei ist auch Hürden-Vizeweltmeisterin Cindy Roleder. Die 32-Jährige vom SV Halle will nach einer Baby-Pause nun wieder neu angreifen. Dies könnte ihr durchaus gelingen. Jüngst sagte sie auf einer Video-Pressekonferenz anlässlich der Deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig (26. und 27. Februar): "Ich glaube, es kann wieder schnell werden. Irgendwas ist in meinem Körper passiert, die Schnelligkeit ist wieder da." Sie erklärte: "Jetzt muss ich es wieder auf die Hürden bringen."

