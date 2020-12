In dem Doping-Prozess gegen den Erfurter Arzt Mark S. und vier Mitangeklagte hofft das Landgericht München I trotz einiger Verzögerungen auf ein Urteil wie ursprünglich geplant noch im Dezember. Das sagte die Vorsitzende Richterin Marion Tischler am Dienstag, dem 14. Verhandlungstag in dem Verfahren um jahrelanges Blutdoping. "Ich habe das Ziel Weihnachten noch nicht aufgegeben. Wir können es noch schaffen, wenn wir an einem Strang ziehen", sagte sie.