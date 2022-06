Bei der Verurteilung sah es das Gericht als erwiesen an, dass Schmidt gegen das Anti-Doping-Gesetz verstoßen hat. Er soll in 24 Fällen Dopingmethoden – vor allem Blutdoping über Transfusionen – angewendet und zwei Mal unerlaubt Arzneimittel in den Verkehr gebracht haben. Außerdem wurde Schmidt wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Er hatte einer österreichischen Mountainbikerin eine Substanz verabreicht, die nicht für den Gebrauch an Menschen zugelassen war. Die Sportlerinnen kämpfte mit extremen Nebenwirkungen. Vor Gericht gestand Schmidt, den Vorwurf der Körperverletzung wies er allerdings zurück.

In einer Garage in Erfurt lagerten tiefgefrorene Blutbeutek. Bildrechte: Zollfahndungsamt München