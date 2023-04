Dass Frenzel nach den vielen stressigen Jahren und vielen Wochen ohne Familie jetzt den sofortigen Sprung auf die Betreuerseite macht, musste erst ausdiskutiert werden. Denn der neue Job bedeutet auch, dass der Sachse in den kommenden Jahren oft im Ausland unterwegs sein wird. "Als ich sagte, dass ich meine Karriere beende, ist der Verband an mich herangetreten. Die Entscheidung musste erstmal wachsen. Ich habe es erst mal mit meiner Familie besprochen. Wir mussten abwägen, ob wir das wirklich wollen. Mit den vielen Reisen. Wir freuen uns aber auf diese interessante Aufgabe. Ich habe immer gesagt, dass ich der Nordischen Kombination treu bleiben möchte. Dass es so wird, habe ich nicht gedacht", so Frenzel.