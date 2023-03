Das letzte triumphale Kapitel seiner Fabel-Karriere schrieb Frenzel am 1. März 2023. Bei der Nordischen Ski-WM in Planica gewann er mit der Staffel Silber und überholte damit die norwegische Langlauflegende Björn Dählie nach gewonnenen WM-Medaillen. Seit 2009 hat der Rekordweltmeister in der Kombination bei jedem Großereignis mindestens eine Medaille geholt. Mit seiner letzten steht nun auch statistisch fest, was sich schon mehrere Jahre so angefühlt hat: Eric Frenzel ist der beste Nordische Kombinierer aller Zeiten.