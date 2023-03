Bei den Titelkämpfen in Slowenien, seiner neunten WM-Teilnahme, hatte Frenzel noch einmal alles aus sich herausgeholt. Als Startläufer der Staffel hatte er gehörigen Anteil am Erreichen des zweiten Platzes. "Es war ein Rennen, das beflügelt hat", jubelte Frenzel nach dem Wettkampf in der ARD: "Man kratzt alles raus, was man hat." Mit dem Gewinn der Silbermedaille überflügelte der Sachse 14 Jahre nach seinem ersten WM-Edelmetall im tschechischen Liberec die norwegische Langlauflegende Björn Dählie und ist nun alleiniger WM-Rekordhalter.

Es war der krönende Abschluss einer Karriere, die im Alter von sechs Jahren in der Trainingsgruppe seines Vaters Uwe begann und über die Eliteschule des Wintersports in Oberwiesenthal bis zur ersten Weltcup-Teilnahme im Jahr 2007 führte. Bei seiner Olympia-Premiere in Vancouver 2010 gewann er Bronze, 2014 in Sotschi holte er Team-Silber und feierte Einzel-Gold, ebenso 2018 in Pyeongchang, wo der deutsche Fahnenträger auch mit dem Team ganz oben auf dem Treppchen stand. Zudem gab es im vergangenen Jahr noch ein weiteres Teamsilber bei Olympia in Peking. Im Weltcup feierte Frenzel 43 Einzel-Siege, fünfmal in Folge – von 2013 bis 2017 – gewann er den Gesamtweltcup.