Lesser erfüllte im letzten Weltcup vor den Titelkämpfen mit Platz 14 im abschließenden Massenstart in Pokljuka nur die halbe WM-Norm. Nach einem völlig verkorksten Start musste er phasenweise im zweitklassigen IBU-Cup starten. Die WM-Chancen sanken, in Pokljuka zeigte er zumindest am Schießstand aufsteigende Tendenz, in der Loipe fehlte zur Weltspitze aber noch viel. Für Lesser spricht seine unglaubliche Erfahrung. Seine Weltcup-Premiere feierte er 2010, seine erste WM-Medaille gewann er 2013. Mittlerweile ist der Thüringer fünffacher Medaillengewinner bei Weltmeisterschaften. Vier Medaillen ergatterte er in der Staffel, eine in der Verfolgung - und diese war auch noch aus Gold.