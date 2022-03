Letzter Zieleinlauf für Erik Lesser: Mit dem vierten Platz im Massenstartrennen in Oslo hat sich der 33-Jährige am Sonntag (20.03.2022) von der Biathlon-Bühne verabschiedet. Natürlich wäre er gern noch einmal auf das Podium gehüpft, doch diesen Wunsch verhinderte der Franzose Emilien Jaquelin, der Dritter wurde.

Hätte er nicht in seiner Paradedisziplin, dem Liegendschießen, zwei Fehler geschossen, hätte er wieder um den Sieg mitgekämpft. Sein langjähriger Freund Arnd Peiffer, der extra für die Abschiedsfeier seines früheren Zimmerkollegen angereist war, meinte: "Es geht Deutschland ein guter Athlet verloren. Aber ich glaube, in ihm steckt ein extrem guter Trainer."

Lesser - ehrgeizig bis zum letzten Meter - flachste. "Ich bin ja nicht richtig weg. Jeder hat meine Nummer." Ein besonderes Schmackerl hielt er dann noch bereit: Lesser trat in dem Anzug an, in dem er sein erstes Weltcup-Rennen bestritten hatte.

In Ex-Weltmeister Lesser geht nach Olympiasieger Peiffer (34) und Ex-Weltmeister Simon Schempp (33) der nächste Leitwolf. Und einer der meinungsstärksten und kritischsten Athleten, vor allem sich selbst gegenüber. Seine Meinung wird nach wie vor gefragt sein, vielleicht auch als TV-Experte. "Das kann ich mir vorstellen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Jetzt macht er aber erstmal Urlaub - in Norwegen. Dann nimmt er sich eine längere Auszeit, stellt die Familie in den Mittelpunkt. Danach geht er seine Trainerausbildung an.