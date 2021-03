Die Vereine können wir nur ermuntern, weiterhin mit Engagement und Kreativität ihre Mitglieder in Bewegung und im Verein zu halten. Da ist in den vergangenen Monaten schon vieles entstanden, so sind etwa bemerkenswerte digitale Angebote entwickelt worden. Diese wollen wir in Sachsen-Anhalt zum Beispiel mit dem gerade ausgeschriebenen Wettbewerb 'Sport trotz(t) Corona' würdigen und weitere Vereine motivieren.

Dr. Petra Tzschoppe