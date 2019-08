Als Sportler war Rösch ein Typ mit Ecken und Kanten, immer für einen Spaß zu haben und stets auch mit einer durchaus streitbaren Meinung. Im vergangenen Februar hatte der gebürtige Sachse seine Laufbahn nach 15 Jahren im Weltcup-Zirkus beendet. Anschließend erlag er einer beruflichen Offerte aus der Heimat. Seit Mai verantwortet der frühere Weltklasse-Athlet den Biathlon-Nachwuchs am Bundesstützpunkt in Altenberg.

"Ich will versuchen, neue Strukturen reinzubringen und die Qualität zu steigern. Ob es gelingt, werden wir sehen. Ich gebe auf jeden Fall mein Bestes", sagte Rösch damals. Zudem wird er ab kommenden Herbst ein berufsbegleitetendes Trainerstudium in Köln absolvieren.



