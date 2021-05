Turnen Fall Frehse - DOSB-Ethikkommission soll vermitteln

Die Ethikkommission des Deutschen Olympischen Sportbundes soll sich mit dem Fall Frehse beschäftigen. Wie die Stadt Chemnitz in einer Pressemitteilung erklärte, soll es unter dem Vorsitz von Thomas de Maizière ein Mediationsverfahren geben. Damit unterstützt die Stadt Chemnitz den Vorschlag des Vereins TuS Chemnitz-Altendorf, des Stadtsportbundes Chemnitz und mehrerer Eltern. Dort sollen alle Beteiligten an einen Tisch kommen, um eine tragfähige Zukunft für den Standort Chemnitz, seine Turnerinnen und die Qualität des Trainings zu finden.

Laut Mitteilung soll der Deutsche Turnerbund auf mehrfache Nachfrage der Kommune "verbindlich und schriftlich vorgelegt haben, wie die die Athletinnen für ihre Olympia-Vorbereitung vom Verband betreut werden sollen". So wird ab der kommenden Woche die Bundestrainerin Claudia Schunk in Chemnitz die Sportlerinnen bis zur Olympia-Qualifikation im Juni trainieren. In dieser Woche sind alle Spitzenturnerinnen zum Lehrgang in Frankfurt eingeladen.