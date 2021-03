Turnen Fall Frehse - Gegenexpertise kritisiert Turnerbund-Gutachten

Missbrauchs-Vorwürfe , Untersuchungsbericht, Suspendierung – und nun eine Gegenexpertise. Der Streit um die Chemnitzer Kunstturn-Trainerin Gabriele Frehse geht in die nächste Runde.

"Deutliche Mängel in der Durchführung"

Als Kontrapunkt zu einem Gutachten des Deutschen Turnerbundes (DTB) hat der Olympiastützpunkt Chemnitz jetzt eine Expertise vorgelegt. In dieser Expertise geht es nicht primär um die Vorwürfe psychischen Missbrauchs, überharten Trainings oder missbräuchlichen Einsatzes von Medikamenten – vielmehr wird das DTB-Gutachten methodisch kritisiert.



Erstellt wurde die nun vorgelegte Expertise von Udo Rudolph, Professor für Allgemeine und Biopsychologie am Institut für Psychologie der TU Chemnitz. "Es gibt eine Vielzahl von Indikatoren, die für deutliche Mängel in der Durchführung der Untersuchung sprechen", heißt es in Rudolphs Schlussfolgerungen. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf fehlende Begleitung der Befragungen durch psychologisch geschulte Fachkräfte. Auch die Wahrung der zugesicherten Anonymität sei nicht konsistent eingehalten worden.

"Keine unvoreingenommene Gesprächsführung"

Rudolph will auch erkannt haben, "dass eine unvoreingenommene Gesprächsführung nicht mehr möglich gewesen sei". Eine These, die von Sophie Scheder bereits mehrfach formuliert wurde. Die Olympiadritte von 2016 am Stufenbarren, die sich nach wie vor hinter Frehse und deren Trainingsmethoden stellt, empfand bei den Befragungen im Zusammenhang mit dem DTB-Bericht eine Voreingenommenheit. "Ich hatte das Gefühl, mir wird nicht geglaubt und man wollte meine Meinung nicht wirklich hören", sagte die 24-Jährige.

Turnerbund-Gutachten: 17 Fälle dokumentiert

Ende 2020 hatte sich der mögliche Skandal um Gabi Frehse entwickelt: Damals waren Sportlerinnen um Top-Turnerin Pauline Schäfer mit dem Vorwurf der Körperverletzung und der Misshandlung Schutzbefohlener an die Öffentlichkeit gegangen. Ein vom DTB beauftragtes Gutachten stellte in 17 Fällen "hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Anwendung psychischer Gewalt durch die Trainerin", fest. Die Trainerin wurde daraufhin vom DTB suspendiert. In Chemnitz trainiert sie allerdings weiter, als Angestellte des Sportgymnasiums. Das Landesamt für Schule und Bildung lehnt eine Suspendierung ab.

Sportausschuss des Bundestages tagt am 5. Mai