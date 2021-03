Der Olympiastützpunkt, als Frehses Arbeitgeber, zaudert und verweist immer wieder darauf, dass der Untersuchungsbericht nicht vorläge und man deshalb nicht rechtssicher agieren könne. In der Stellungnahme des DTB wird deutlich, wie verhärtet hier die Fronten sind. Es läge "nach wie vor in der eigenen Verantwortung des Olympiastützpunktes, den auch öffentlich bekannten Vorwürfen nachzugehen und diese in eigener Verantwortung aufzuklären. Dies gilt erst recht, wenn von Seiten des OSP Sachsen – wenngleich unberechtigte – Zweifel an den Ergebnissen der unabhängigen Untersuchung bestehen sollten." Dass diese Zweifel am OSP und beim TUS Chemnitz-Altendorf bestehen, ist offenkundig.