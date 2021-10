Am Sonntag findet in Leipzig der finale Spieltag der Goalball-Bundesliga statt. Der Leipziger Vertreter "L.E. Sport e.V." trifft dabei in fünf schweren Spielen auf die Mannschaften aus Marburg, Nürnberg, Rostock, Chemnitz und Dresden. Für die Messestädter, die im bisherigen Saisonverlauf erst null Punkte auf der Habenseite haben, gibt es dabei nur ein Ziel: Den Abstieg in die 2. Liga zu verhindern.