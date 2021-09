Wer die Mini-Adler und älteren Hobby-Springer live auf der Schanze erleben will, ist herzlich willkommen. Zuschauer sind erlaubt. Und wer lieber am Bildschirm einen Vorgeschmack auf die Wintersport-Saison bekommen will, clickt ab 12 Uhr einfach in den Livestream in der "SpiO"-App oder auf sport-im-osten.de.