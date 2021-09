Am Freitagabend messen sich am Edderitzer See bei Köthen wieder die Sommer-Biathleten. Beim 11. Sommernachtbiathlon des SC 1927 Köthen ist diesmal auch der MDR zu Gast: "Sport im Osten" überträgt live im Stream ab 20:30 Uhr. Christian Dreßler, Vorstandsvorsitzender des Vereins, erhofft sich vor allem "mehr Aufmerksamkeit". Denn: "Der Wintersport und speziell Biathlon ist in Sachsen-Anhalt keine Schwerpunkt-Sportart. Biathlon geht aber auch in Sachsen-Anhalt."