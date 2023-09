Sportakrobatik Bestenermittlung in Taucha - "SpiO" ist live dabei

Sportakrobatik ist eine Mischung aus Turnen und Tanz. In drei Wettkampfklassen und verschiedenen Disziplinen werden am Wochenende in Taucha Deutschlands besten Sportakrobaten ermittelt. Insgesamt 350 Aktiven kämpfen dann um die begehrten Medaillen. Der gastgebende Acrobatik Club Taucha ist immerhin mit 33 Akrobaten vertreten.