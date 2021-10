"Fans im Osten" - Wernigeröder Radsporttag

Hauptinhalt

Es ist bereits die 32. Auflage des Altstadtrennens in Wernigerode und quasi die Lebensader des Radsportvereins der Stadt. Am Samstag steht nun der Radsporttag an, Nachwuchstalente und Senioren sind auf der Strecke. Und "Fans im Osten" wird die Rennen begleiten.