Da gingen die Goldmedaillen für Felix Loch und die beiden Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken und Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal in den Sprintrennen am Freitag fast unter. Das Titelspektakel setzte sich am Samstag mit den nächsten drei Goldmedaillen weiter. Am Abschlusstag trumpfte auch noch die Staffel auf. Goldschmied und Trainer Norbert Loch schwärmte von "einer tollen Mannschaftsleistung", verzichtete aber auf die große Meisterparty. "Die Athleten machen noch eine kleine Party, aber ich werde mich ins Auto setzen, nach Hause fahren und mal zwei Tage runterkommen“, sagte der 60-Jährige. Schon am Wochenende geht es mit dem Weltcup in Altenberg weiter.