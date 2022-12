Hennig und Carl schreiben Langlauf-Märchen

Sie konnten es selbst kaum glauben, blickten sich ungläubig an und staunten die sprichwörtlichen Bauklötze. Der Rest war pure Freude. Als Victoria Carl bei den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar auf der Zielgerade des Teamsprints noch die schwedische und russische Konkurrenz hinter sich ließ und als Erste über die Ziellinie lief, hatte Deutschland erstmals seit zwölf Jahren wieder Gold im Langlauf gewonnen.

Katharina Hennig (re.) kann es kaum glauben, ihre Teamkollegin Victoria Carl hat den beiden gerade Gold im Zielsprint beschert. Bildrechte: IMAGO/Bildbyran

Carl sackte im Zielbereich völlig erschöpft zusammen, Katharina Hennig fiel in ihrer Fassungslosigkeit nicht viel mehr ein, als sich auf ihre Teamkollegin draufzulegen und diese zu herzen. "Wir sind gerade emotional überfordert. Was wir uns da heute erkämpft haben, ist einfach unbeschreiblich", erklärte die Annabergerin Hennig später. Carl, die im thüringischen Zella-Mehlis geboren wurde und für den dortigen SC Motor startet, war auf den letzten Metern so im Tunnel, dass sie zunächst gar nicht realisierte, was ihr gerade gelungen war: "Ich habe gar nicht wahrgenommen, dass ich mich auch an der Schwedin vorbeigeschoben habe. Ich kann diesen starken Schlussspurt immer noch nicht glauben."

Hennig und Carl gewinnen Sportlerinnenwahl

Olympiasiegerin mit 25 bzw. 26 Jahren, in einer in Deutschland nicht allzu populären und eigentlich von den skandinavischen Nationen dominierten Sportart. Bundestrainer Peter Schlickenrieder wusste gar nicht, wie ihm geschah an seinem 52. Geburtstag: "Das ist ein brutaler Traum. Ich könnte den ganzen Tag heulen. Es ist einfach so intensiv", sagte er nach der Goldmedaille mit Tränen in den Augen Und es war nicht die einzige Überraschung bei den Langläuferinnen, wenige Tage zuvor waren die beiden gemeinsam mit Katherine Sauerbrey und Sofie Krehl schon zu Silber in der Staffel über 4 x 5 km gelaufen.

Am Ziel aller Träume: Hennig und Carl (v.li.n.re.) bei der Siegerehrung. Bildrechte: imago images/SNA

Hennig brauchte lange, um das Erlebte richtig zu verarbeiten. Im MDR-Interview Ende Mai sagte sie, dass es "bis vor drei Wochen" gedauert habe, ehe sie für sich realisiert hatte, nun Olympiasiegerin zu sein: "Da hatte ich einen Moment, und das sage ich jetzt ganz offen, da habe ich von null auf hundert Rotz und Wasser geflennt. Auf diese Tränen habe ich sehr lange gewartet." Ein weiterer Lohn für ihre Leistungen: Hennig wurde zur "Deutschen Skisportlerin" des Jahres gewählt. Carl erhielt die Ehrung als "Thüringens Sportlerin des Jahres".

Friedrich dominiert im Eiskanal

Einen historischen Erfolg feierte auch Bobfahrer Francesco Friedrich. Wie schon vier Jahre zuvor im südkoreanischen Pyeongchang war der Oberbärenburger im Zweier- sowie im Viererbob der beste und schnellste Pilot und schaffte damit als erster Bobfahrer überhaupt das doppelte Double. "Der ist unfassbar, der Typ. Diese mentale Stärke kann man nicht erklären, die hat man in sich. Er ist der Killer im richtigen Moment", lautete das Fazit von Bundestrainer René Spies über Friedrich, der von Superlativ zu Superlativ fährt. Trotz enormem Druck von Teamkollege Johannes Lochner behielt Friedrich sowohl im kleinen (gemeinsam mit Thorsten Margis) als auch im großen Schlitten (mit Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller) die Nerven und sicherte sich seine Olympia-Goldmedaillen drei und vier.

Francesco Friedrich, Thorsten Margis, Candy Bauer, Alexander Schüller feiern ihre Goldmedaille. Bildrechte: IMAGO / Xinhua

Doppelgold auch für Ludwig