Weitere Turniere sind in Tauberbischofsheim (12. und 13. Dezember/Florett) und Bonn (19. und 20. Dezember/Säbel) geplant. Bis zu 16 Athleten sollen in den jeweils zwei Wettbewerben pro Standort an den Start gehen. "Es werden in jedem Fall heiße Gefechte, nach so einer langen Durststrecke ohne Wettkämpfe will jeder gewinnen", sagte DFeB-Präsidentin Claudia Bokel. Die Weltmeisterin von 2001 und ehemaliges Mitglied des IOC ist gespannt: "Wir werden sehen, wer jetzt richtig fit ist, welche Überraschungen es geben wird und was unsere jüngeren Athletinnen und Athleten den Olympiakadern alles entgegensetzen werden."