Am zweiten Tag der neuen "German Masters" in Leipzig hat Noemi Meszaros den Degenwettbewerb der Damen gewonnen. Im Finale bezwang die 22-Jährige vom Fechtclub Tauberbischofsheim Gesa Hess (TSV Bayer Leverkusen) trotz Rückstand 15:12. Dritte wurde Felicitas Grollmisch vom FC Leipzig.

Dabei hatte es für Meszaros zunächst nicht gut aus gesehen, denn nach den ersten drei Minuten lag sie mit 3:6 zurück. Nach ihrer Führung zum 11:10 war die Polizistin dann aber nicht mehr zu stoppen. Rang drei sicherte sich Grollmisch. Die 18-Jährige bezwang Lara Goldmann (Leverkusen) 14:11: "Ich bin sehr zufrieden, nach so einem Turnier. In der Corona-Zeit so ein tolles Turnier wieder stattfinden zu lassen – das hat sehr viel Spaß gemacht", sagte sie im "Sport im Osten"-Livestream. Wegen Corona hatte es strenge Hygiene-Maßnahmen gegeben, bei den Damen war das Starterfeld nicht ganz so voll wie bei den Herren.

Die nächsten beiden Turniere sind in Tauberbischofsheim (12. und 13. Dezember) und Bonn (19. und 20. Dezember) geplant. Bis zu 16 Athleten gehen in den jeweils zwei Wettbewerben pro Standort an den Start. In Tauberbischofsheim sind die Florettfechter gefragt, in Bonn die Säbelfechter.