Marco Brinkmann hat die Neuauflage des "German Masters" gewonnen. Der Degenfechter von Bayer Leverkusen bezwang im Finale am Samstag in Leipzig Richard Schmidt (FC Tauberbischofsheim) mit 15:14. Schmidt hatte 2017 in Leipzig mit WM-Bronze die letzte deutsche WM-Medaille geholt.

Lokalmatar Leon Gießer (Fechtclub Leipzig) war in der Runde der letzten Acht am späteren Dritten Samuel Unterhauser gescheitert: Der Tauberbischofsheimer setzte sich mit 15:11 durch. Das Turnier, das in Corona-Zeiten als eine Art Ersatz für die Deutsche Meisterschaft gilt,

Sportdirektor Sven Ressel sagte bei "Sport im Osten" über das Turnier, das in Corona-Zeiten als eine art Ersatz für die Deutsche Meisterschaft gilt: "Ich bin total begeistert, ich bin froh, dass die Jungs da waren, die Jungs hatten das Turnier angenommen. Es war eine gelungene Aktion."

Die Siegerehrung mit (v. li.): Richard Schmidt, Marco Brinkmann und Samuel Unterhauser Bildrechte: MDR