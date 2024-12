Die "Finals 2025" in Dresden sind mit einer weiteren Sportart aufgestockt worden. Wie die Organisatoren am Donnerstag (5. Dezember) bekanntgaben, wird Breaking Teil des Multi-Sport-Events vom 31. Juli bis zum 3. August. Mit dem Olympia-Neuling werden in der sächsischen Landeshauptstadt nun in insgesamt 19 Sportarten deutsche Meistertitel vergeben, deren Kern bilden die Sportarten Leichtathletik, Triathlon und Turnen.