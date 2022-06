Bei den Deutschen Meisterschaften der Leichtathletik ist Rebecca Haase über 200 Meter zu Gold gesprintet. Die gebürtige Zschopauerin, die für Wetzlar startet, siegte in 23,02 Sekunden. Seinen zweiten nationalen Titel holte Diskuswerfer Martin Wierig, der sich mit 64,25 Metern vor seinem Magdeburger Clubkollegen Henrik Janssen (62,88) durchsetzte. Über 400 Meter behielten die Chemnitzer Corinna Schwab (51,61 Sekunden) und Marvin Schlegel (45,77) die Oberhand. Zu seinem vierten Meistertitel in Folge lief Karl Bebendorf vom Dresdner SC über die 3.000m Hindernis. Seine Zeit von 8:27,61 min lag erneut unter der Norm für die Heim-EM in München.