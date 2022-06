In exzellenter Verfassung hat sich Pauline Schäfer-Betz bei den Finals im Geräteturnen präsentiert. Die Weltmeisterin von 2017 am Schwebebalken war an "ihrem" Gerät auf nationaler Ebene eine Klasse für sich und distanzierte ihre Rivalinnen mit einer Gesamtnote von 13,866 Punkten um mehr als einen Zähler. Zu diesem immensen Vorsprung trug auch der von der Chemnitzerin kreierte Schäfer-Salto bei, der ihr nahezu perfekt gelang. "Ich bin sehr erleichtert, die Quali lief nicht optimal. Ich habe immer noch Potenzial nach oben. Ich bin noch nicht ganz fit, was meine Schulter betrifft und versuche mich jetzt nach und nach wieder ranzukämpfen. Die großen Events kommen noch und da bin ich zuversichtlich", sagte die Siegerin mit Blick auf die Heim-EM und die WM im ZDF. Silber ging an die Kölnerin Sarah Voss (12.733). Dritte wurde Schäfer-Betz' Teamkollegin Emma Malewski (12,666).