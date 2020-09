Seit August ist Atte Ronkanen Trainer der deutschen Nationalmannschaft, doch als wäre das nicht schon genug, bekleidet der 28-Jährige auch noch das Amt des Sportdirektors. Auf die Frage, ob man mit diesen beiden Posten in so jungen Jahren nicht schon alles erreicht hätte, sagte er im SpiO-Talk am Dienstag (01.09.2020), dass er als Trainer ja nur eine Interimslösung bis zu geplanten WM in Finnland im Dezember sei. "Für mich gibt es also noch einiges zu tun", so Ronkanen mit einem Schmunzeln.