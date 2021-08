1:48:33,7 Stunden brauchte Florian Wellbrock zu seinem Olympiasieg über zehn Kilometer Freiwasser. Viel Zeit also im Odaiba-Marine-Park. Im Interview am Dienstag (10.08.2021) bei "MDR um 11" erzählte der Magdeburger, mit was er so die Zeit dabei verbrachte. Außer Schwimmen natürlich.

"Da war keiner!"

Bildrechte: imago images/Agencia EFE "Zunächst achte ich auf meine Konkurrenten", so der 23-Jährige. Aber - in Tokio erwies sich das als schwierig: "Ich dachte bei der ersten Boje, dass die Jungs direkt an meinen Füßen sein müssten, da war aber keiner!" Ab da stand das Ziel fest: Gold. Und an was dachte er da dann? "Ich dudel ein paar Ohrwürmer vor mich hin." Welche das genau waren? Wellbrock hat keine richtige Erinnerung. Wichtig war nur, dass die Songs im gleichen Rhythmus wie sein Schwimmen sein mussten. Punk und Co. fielen also aus ...

Magdeburger "Machtdemonstration"

Nach Bronze über 1.500 Metern und Rang vier über 800 Meter im Becken, bei denen er jeweils führte, dann aber im Endspurt von dem einen und anderen noch überflügelt worden war, ließ er sich den Triumph diesmal nicht mehr nehmen. Sein Vorsprung betrug mehr als 25 Sekunden. Der Olympia-Dritte, Europameister Gregorio Paltrrinieri, gab zu: "Florian war heute auf einem anderen Planeten."

Weil auch Wellbrocks Freundin Sarah Köhler einmal das Podium erreichte, sprangen für die Magdeburger Trainingsgruppe um Bundestrainer Bernd Berkhahn gleich drei Medaillen heraus: "Das ist schon eine Machtdemonstration, das zeigt, dass wir sehr viel richtig machen, das macht einen schon stolz", berichtet Wellbrock. Florian Wellbrock und Sarah Köhler (li.) Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter

"Hunger auf mehr"