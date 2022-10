Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock hat beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin einen holprigen Start erlebt. Der Doppel-Weltmeister verpasste am Freitag (21.10.2022) zum Auftakt über die 400 Meter Freistil mit 3:47,55 Minuten als 17. das Finale am Abend deutlich. Auch Europameister Lukas Märtens schied nach den Vorläufen aus (3:44,85).

Wellbrock tritt in der Hauptstadt noch über die 200 und 1500 Meter Freistil am Wochenende an. Das Schwimm-Training musste zuletzt etwas hinten anstehen, weil Wellbrock zusammen mit Europameister Lukas Märtens seine Grundausbildung in der Sportfördergruppe der Bundeswehr absolvierte. Wellbrocks Erwartungen an den Weltcup waren entsprechend niedrig. "Leistungstechnisch braucht man bei dem Trainingsstand, den ich aktuell habe, nicht auf tolle Zeiten hoffen", hatte der Athlet vom SC Magdeburg im Vorfeld gesagt. Vielmehr wolle der 25-Jährige "wieder das Feuer in mir entfachen für die nächste Saison".