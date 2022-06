Nur wenige Stunden nach seinem letzten Auftritt bei der Schwimm-Weltmeisterschaft in Budapest wirkte Florian Wellbrock gelöst. Und das nach kräftezehrenden 10 Kilometern im Freiwasser, die dem 24-Jährigen die Bronzemedaille bescherten. Nach zweimal Gold und je einmal Silber und Bronze war es sein fünftes Edelmetall bei den Wettbewerben in der ungarischen Hauptstadt, gleichbedeutend mit der Einstellung des Uralt-Rekors von Michael Groß.

Bereits in sieben Wochen steht die nächste Bewährungsprobe für Wellbrock und Co. bei den Europameisterschaften in Rom an. Bis dahin gilt es zu regenerieren, denn "die letzten Wettkampftage muss der Körper erst einmal verarbeiten".