So schnell war Florian Wellbrock noch nie, was knapp 100 Tage vor den Olympischen Spielen zunächst einmal eine sehr gute Nachricht ist. Doch seine Weltjahresbestzeit über die 400 m Freistil könnte den Doppel-Weltmeister aus Magdeburg ins Grübeln bringen. Plötzlich gehört Wellbrock auch über seine Nebenstrecke zur Weltklasse. Die Frage lautet nun: Wie passt diese Distanz in die Tokio-Planungen des deutschen Vorschwimmers?

Trainer Bernd Berkhahn (Mi.) mit Florian Wellbrock (re.) und Sarah Köhler Bildrechte: imago images / Sven Simon

"Nicht mehr so gut", sagt Bundestrainer Bernd Berkhahn, "da gäbe es an manchen Tagen Überschneidungen. Aber nach so einer Leistung werden wir uns noch einmal alles ganz genau überlegen." Für Wellbrock (23) ist es letztlich ein Luxusproblem, über die 800 und 1.500 m im Becken besitzt er ebenso Medaillenchancen wie über die 10 km im Freiwasser. Über seine Paradestrecke 1.500 m zeigte Wellbrock am Sonntag in Magdeburg seine ganze Klasse: Sieg in 14:46,03 Minuten, Platz zwei der Weltrangliste, nur Italiens Olympiasieger Gregorio Paltrinieri (14:40,38) war 2021 schneller. Wellbrocks Deutscher Rekord steht seit der EM 2018 bei 14:36,15.