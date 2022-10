Schwimm-Olympiasieger Florian Wellbrock hat beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin auf seiner Paradestrecke triumphiert. Der 25-Jährige sicherte sich am Samstag über 1500 Meter Freistil in 14:25,41 Minuten den Sieg und verwies den ukrainischen Europameister Michailo Romantschuk, der wegen des Krieges in seiner Heimat mit Wellbrock in Magdeburg trainiert, auf Rang zwei (14:26,69 Minuten).