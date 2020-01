Wie oft gab es die "Partner Pferd" schon in Leipzig?

22-mal. Nun steht die 23. Ausgabe an.

Da es wieder vier Veranstaltungstage gibt, kann mit ähnlichen Zahlen wie in den Vorjahren gerechnet werden. 74.700 Besucher waren es 2019, als drei Weltcups ausgetragen wurden. 2018 kamen 72.900 Besucher.

Ja. Aber bei Highlights wie der Sport-Gala am Freitagabend sind keine zusammenhängenden Tickets mehr verfügbar. Eine Messe-Tageskarte kostet 17 Euro (ermäßigt 12 Euro). Eine Turnier-Tageskarte kostet je nach Tag zwischen 36,50 und 53,50 Euro.

Wie hoch ist das höchste Preisgeld beim Weltcup in Leipzig?

Der erste Platz beim Großen Preis von Leipzig, der internationalen Springprüfung mit Stechen am Sonntag, wird mit 160.000 Euro dotiert. Um 30.000 Euro geht es in der Zeitspringprüfung im Rahmen der Leipziger Pferdenacht am Samstag. Der erste Platz im Championat von Leipzig ist mit 28.000 Euro dotiert. Zum Vergleich: Bei den Vierspännern geht es um 21.200 Euro.