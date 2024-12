Anders als im ersten Rennen verpasste Friedrich mit Wulf (100-Meter-Bestzeit: 10,06 Sekunden) den Startrekord in Riga, den er selbst seit über vier Jahren mit Alexander Schüller hält. Sie waren um drei Hundertstelsekunden langsamer. "Es war ein spektakuläres Rennen, die Eisbedingungen waren etwas anders als im ersten Training. Man musste wirklich zufassen in Kurve 11 und auch in Kurve 13, dass das alles seinen Gang geht. Das hat es heute sehr spannend gemacht, auch für Adam", sagte Friedrich.