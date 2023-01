Es ist bereits sein dritter Muskelfaserriss. Und diese Verletzung hatte sich angebahnt. Friedrich war in Übersee mehrfach gestürzt. "Das hat die Rückenpartie von oben nach unten verrenkt und zur Fehlbelastung geführt", erzählt er. Diese wiederum habe in der Schnellkraftsportart Bob den Muskelfaserriss ausgelöst.

Trotz der Verletzung gewann Friedrich am vergangenen Wochenende beim Viererbob-Weltcup in Winterberg. Der zweimalige Doppel-Olympiasieger, der am Start nach nur drei Schritten ins Gefährt sprang, konnte sich auf seine Crew Thorsten Margis, Candy Bauer und Alexander Schüller verlassen, weiß aber auch: "Wenn bei der WM alle zur Höchstform kommen, muss ich genauso mitschieben." In Altenberg auf der Heimbahn ist es auch möglich, wenn die anderen nicht so sauber herunterkommen, glaubt Friedrich, der sich im Training im Schlitten sitzend anschieben ließ. Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme "um nichts zu riskieren".