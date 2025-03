Francesco Friedrich hat das Abbruch-Rennen im Viererbob bei der Weltmeisterschaft in Lake Placid gewonnen. Der zweimalige Doppel-Olympiasieger aus Pirna setzte sich nach drei Wertungsläufen mit 0,28 Sekunden Vorsprung gegen den Berchtesgadener Johannes Lochner durch und holte sein insgesamt 16. WM-Gold. Dritter wurde der Brite Brad Hall. Für Friedrich war es das sechste WM-Double seit 2017. Adam Ammour vom BRC Thüringen fiel im letzten Lauf hinter US-Pilot Frank del Duca von Rang vier auf fünf zurück.

Am Vortag hatte es auf der Bahn am Mount van Hoevenberg das reinste Chaos gegeben. Nachdem beim Berchtesgadener Lochner in Kurve fünf das Eis herausgebrochen war, die Hinterkufen auf blankem Beton und somit völlig platt gefahren wurden, gab es nach heftigen Protesten eine Entscheidung der Jury. Lochner sollte seinen Lauf wiederholen. Dagegen legten die Deutschen um Cheftrainer René Spies aber Einspruch ein, da eine Doppelbelastung innerhalb von 30 Minuten wettbewerbsverzerrend sei.