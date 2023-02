Francesco Friedrich steht kurz vor dem Gewinn des Gesamt-Weltcups im Viererbob. Eine Woche nach seinem WM-Gewinn in St. Moritz siegte der Rekordweltmeister vom BSC Sachsen Oberbärenburg am Samstag auf seiner Lieblingsbahn in Innsbruck/Igls mit 0,19 Sekunden Vorsprung vor dem Briten Brad Hall.