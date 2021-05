An der Entlassung der Chemnitzer Turntrainerin Gabriele Frehse am Olympiastützpunkt Sachsen (OSP) regt sich Kritik. "Den Kündigungsgrund kann ich nicht nachvollziehen. Mir erschließt es sich bis heute nicht, auf welcher Grundlage die Kündigung ausgesprochen worden ist. Der OSP hat keinen anderen Wissensstand als vor fünf Monaten", erklärte Frank Munzer, Präsident des TuS Chemnitz-Altendorf, am Dienstag (4.Mai) im MDR-Interview.

Die Entlassung wirke sich besonders auf die Turnerinnen am Stützpunkt negativ aus, so Munzer. In weniger als drei Monaten beginnen die Olympischen Spiele. Sechs Athleten am Olympiastützpunkt machen sich Hoffnung auf eine Teilnahme. Die Situation sieht "schlecht" aus. "Wenn die eigene Heimtrainerin nicht vor Ort ist, kann es kein optimales Training geben", meint Munzer.