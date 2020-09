Franz Anton hat das erste von drei Duellen im Canadier im Kampf um die Olympia-Qualifikation gegen Sideris Tasiadis gewonnen. Beide hatten bei der Kanuslalom-WM im Vorjahr das Olympia-Ticket für Deutschland verpasst und müssen dieses nun bei der EM 2021 im italienischen Ivrea schaffen. Nun starteten sie am Freitag in Markkleeberg in die Ausscheidung für die noch zwei geplanten Weltcups Mitte Oktober im slowenischen Tacen und Anfang November im französischen Pau. Für die EM vom 18. bis 20. September in Prag sind beide bereits gesetzt.

Franz Anton (Archivbild) Bildrechte: imago images/opokupix