Kanuslalom in Markkleeberg Franz Anton gewinnt auch zweites Duell

Lokalmatador Franz Anton hat bei den Deutschen Meisterschaften in Markkleeberg auch das zweite Duell gegen Sideris Tasiadis für sich entschieden. Nach dem knappen Sieg am Vortag setzte sich der Weltmeister von 2018 am Samstag im Kanupark Markkleeberg mit fast vier Sekunden Vorsprung gegen seinen Kontrahenten durch.