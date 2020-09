Der Leipziger Canadierspezialist Franz Anton hatte sich nach zwei ganz starken Läufen am Freitag und Samstag so viel vorgenommen. Entsprechend sauer winkte er ab, als er am Sonntag (06.09.2020) im Finale um die Deutsche Meisterschaft das Ziel erreichte. Statt der ersehnten Goldmedaille musste sich Anton, Weltmeister 2018, auf seiner Heimstrecke mit Bronze zufrieden geben. Gold schnappte sich der Olympia-Zweite von 2012, Sideris Tasiadis, den Franz bei den Wettkämpfen am Freitag und Samstag noch besiegt hatte. Auf den zweiten Rang fuhr überraschend Timo Trummer vom KV Zeitz. Damit hat sich Trummer im letzten Moment noch für die EM vom 18. bis 20. September in Prag qualifiziert. Anton und Tasiadis waren bereits zuvor für die Wettbewerbe gesetzt.

Franz im Finale "unruhig und langsam"

"Mein Lauf war unruhig und langsam, der krönende Abschluss, im negativen Sinne gesehen, war der Hänger am Tor 21", schilderte der unterlegene Anton, der zwar Weltmeister ist, aber noch keinen deutschen Meistertitel im Einzel gewonnen hat. Goldmedaillen-Gewinner Tasiadis aus Augsburg freute sich über die Erweiterung seiner Goldsammlung: "Wenn es um Titel geht, funktioniere ich offenbar besser."

Leipzigerin Herzog jubelt über Gold

Andrea Herzog musste mit Platz zwei vorliebnehmen. Bildrechte: Dirk Hofmeister Im Canadier-Einer der Frauen wurde Weltmeisterin Andrea Herzog ihrer Favoritenrolle gerecht. Die 20-Jährige trainierte im Vorfeld so hart, wie selten zuvor und wurde mit Gold belohnt. Herzog hatte im Ziel 3,03 Sekunden Vorsprung auf Elena Apel und Lena Stöcklin. "Es war sehr anstrengend. Jeden Tag ging es 6:30 Uhr raus und nie vor 22 Uhr ins Bett. Ich froh, dass ich alles so gut erledigen konnte", sagte Herzog, die sich freute, "dass der Finallauf so gut funktioniert hat".

Funk und Maxeiner die neuen Kajak-Champions