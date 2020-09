Kanuslalom Endlich wieder "Nervenkitzel": Franz Anton peilt Premierensieg in Markkleeberg an

Am kommenden Wochenende steigen in Markkleeberg die Deutschen Meisterschaften im Kanuslalom. Mit an Bord ist auch Weltmeister Franz Anton, der endlich seinen ersten Titel im Einer-Kanadier holen will. Wir sprachen mit ihm über den anstehenden Wettkampf und das große Ziel - Olympia 2021. Der MDR überträgt die Finalläufe am Sonntag im Live-Stream.