Turnen Hallenverbot für Frehse bleibt bestehen

Das Hallenverbot für die umstrittene Turntrainerin Gabriele Frehse bleibt bestehen. Chemnitz' Oberbürgermeister Sven Schulze hatte am Montag (10. Mai) mit Vertretern des Deutschen Turner-Bundes (DTB), Verantwortlichen von Frehses Heimatverein TuS Chemnitz-Altendorf sowie Eltern von Turnerinnen darüber gesprochen, wie die verfahrene Situation zugunsten der Sportlerinnen geklärt werden kann.

"Wir wollen versuchen, dass wir in den nächsten zwei Tagen eine Lösung hinbekommen. Das Wichtigste ist, dass die Athletinnen gut betreut werden", sagte Stadtsprecher Matthias Nowak der Deutschen Presse-Agentur. Der Olympiastützpunkt Sachsen hatte der Trainerin, der mehrere ehemalige Schützlinge massive Vorwürfe machen, am vorigen Dienstag gekündigt. Dagegen will Frehse juristisch vorgehen.