Bob-Olympiasieger Francesco Friedrich hat das dritte Weltcup-Double im Olympia-Winter eingefahren und bleibt auf seiner Heimbahn in Altenberg seit Januar 2018 ungeschlagen. Nach seinem siegreichen Rennen am Samstag im kleinen Schlitten gewann der 31-Jährige vom BSC Oberbärenburg am Sonntag (05.12.2021) auch den Viererbob-Wettbewerb.