Skilangläuferin Katharina Hennig mischt weiter die Tour de Ski auf. Die Sächsin holte sich im Val di Fiemme am Samstag (07.01.2022) den Tagessieg über 15 Kilometer im klassischen Stil, der erste Weltcupsieg seit 2009 für eine deutsche Langläuferin. Die 26-Jährige schob sich durch diesen Triumph vor dem finalen Berganstieg zur Alpe Cermis am Sonntag auf den vierten Gesamtplatz und kann auch hier das beste Ergebnis erzielen, dass je eine deutsche Läuferin geschafft hatte.

Bei besten Bedingungen setzte Hennig die entscheidende Attacke gegen die drei Konkurrentinnen der Spitzengruppe auf der letzten Abfahrt und konnte einen kleinen Vorsprung ins Ziel retten. Zweite wurde 0,7 Sekunden dahinter die in der Gesamtwertung führenden Frida Karlsson aus Schweden. Kerttu Niskanen (Finnland) und Rosie Brennan (USA) belegten die Plätze drei und vier. Bundestrainer Peter Schlickenrieder lobte das taktische Geschick seiner Vorzeige-Läuferin: "Was sie heute zeigte, war einmalig, nach vier harten Sprintrennen gestern. Heute hier am letzten Berg nicht an Position eins zu gehen, ruhig zu bleiben und bei der Abfahrt zuzuschlagen. Das ist großartig", sagte er im "ZDF".