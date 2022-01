HOT 05 Futsal ist neuer Tabellenführer der Futsal-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Michael Salak setzte sich am Samstag (08.01.) in einem ungleichen Duell deutlich gegen den bisherigen Spitzenreiter Stuttgarter FC durch. Beim 9:0 (4:0) im Hot-Sportzentrum waren die Gastgeber von Anfang an überlegen und ließen keine Zweifel am Ausgang des Spiels aufkommen. Kennedy Alves Ribeiro erwies sich mit drei Toren am treffsichersten und ebnete entscheidend den Weg zur Revanche für die Niederlage in Stuttgart, welche die bisher einzige HOT-Pleite in dieser Saison war.