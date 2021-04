Turnen Gabriele Frehse reicht Klage gegen den Deutschen Turner-Bund ein

Frank Munzer, der Präsident des TuS Chemnitz-Altendorf Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Demnach hat die Trainerin am gleichen Tag Klage beim Landgericht Frankfurt/Main eingereicht mit dem Ziel, vollständigen Einblick in einen im Januar vorgestellten Untersuchungsbericht zu bekommen, den der DTB in Auftrag gegeben hatte. Bislang habe sie nur Einsicht in eine weitgehend geschwärzte Fassung des Berichts erhalten. Von den 223 Seiten enthielten 172 Seiten Schwärzungen und rund ein Drittel seien sogar nahezu vollständig geschwärzt, hieß es in der Vereinsmitteilung. "Daher habe ich den DTB heute auf Einsichtnahme in den umfassenden Untersuchungsbericht verklagt", wird Frehse in der Veröffentlichung zitiert.