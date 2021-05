Im Magazin "Der Spiegel" hatten in November und Dezember 2020 ehemalige Turnerinnen, Trainerinnen und Eltern schwere Vorwürfe gegen Frehse erhoben . Prominenteste Sportlerin war die frühere Weltmeisterin Pauline Schäfer. Dabei geht es um psychische Gewalt, Verabreichung von Schmerzmitteln und unangemessene Trainingsmethoden. Der Deutsche Turner-Bund leitete daraufhin eine Untersuchung durch eine unabhängige Kanzlei ein und sah anschließend "schwerwiegende Pflichtverletzungen" von Frehse .

Der Deutsche Turner-Bund untersuchte die Vorwürfe. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In den Gesprächen mit Athletinnen und Athleten, Eltern, sowie Trainerinnen und Trainern über das Verhalten der Chemnitzer Trainerin hätten sich die Vorwürfe bestätigt. Das Gutachten kommt unter anderem zu dem Ergebnis, dass "in 17 Fällen hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für die Anwendung psychischer Gewalt durch die Trainerin vorliegen". In mehreren Fällen sei es zur Abgange von Schmerzmitteln gekommen. Schmerzen seien zudem von Frehse häufig nicht ernstgenommen worden. Mit 32 Personen waren im Schnitt 3,5 Stunden lange Interviews durchgeführt worden.