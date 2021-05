Turnen Trainerin Gabriele Frehse nach MDR-Informationen entlassen

Die umstrittene Chemnitzer Turntrainerin Gabriele Frehse ist zum 30. April entlassen worden. Das hat der Leiter des Olympiastützpunktes Sachsen, Thomas Weise, am Montag (03.05.2021) auf MDR-Nachfrage bestätigt.

Frehse war Anfang Dezember von ihrem Amt als Cheftrainerin suspendiert worden, nachdem einige aktuelle und ehemalige Turnerinnen ihr psychische Gewalt und Schmerzmittel-Abgabe vorgeworfen hatten. Bestätigt wurden die Vorwürfe Ende Januar durch eine interne Untersuchung die der DTB in Auftrag gegeben hatte. Der Bericht sah in 17 Fällen hinreichende Anhaltspunkte für die Anwendung psychischer Gewalt durch Frehse. Der DTB hatte daraufhin die Entlassung gefordert. Frehses Arbeitgeber, der OSP Sachsen, kam dieser Forderung aber nicht nach, da ihm der komplette Prüfbericht nicht zugänglich gemacht wurde. Auch Gabriele Frehse wehrte sich gegen die Vorwürfe und erstritt eine gerichtliche Einsicht in den Prüfbericht. Auf welcher Grundlage der OSP Sachsen nun die Kündigung ausgesprochen hat, ist noch unklar. Auch ist noch nicht bekannt, ob Frehse sich arbeitsrechtlich gegen die Kündigung zur Wehr setzen wird.