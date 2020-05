Mit Blick auf die Austragung möglicher Geisterrennen besteht aber Hoffnung, wie Leip durchblicken ließ. So wurde bereits ein Hygienekonzept mit konkreten Sicherheitsbestimmungen entwickelt. Die mitteldeutschen Veranstalter in Dresden, Halle und Leipzig und zudem Berlin zeigen sich bereit, Rennen vor leeren Rängen abzuhalten. Das wäre vor allem für die Hauptakteure der Events wichtig: "Pferde sind schließlich auch Leistungssportler und wollen bewegt werden. Auch die Jockeys würden davon profitieren."



Sollten die Sicherheits- und Hygieneauflagen akzeptiert werden und gibt es Grünes Licht von Bund und Kommunen, könnte der erste Renntag ohne Publikum bereits am 22. Mai in Halle stattfinden. Die Leipziger Galopprennbahn Scheibenholz wäre am 27. Juni bereit, ein solches Geisterrennen abzuhalten, erklärte Leip.